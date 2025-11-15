logo pulso
Estado

Bomberos rescatan un tlacuache

Por Redacción

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
Bomberos rescatan un tlacuache

Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos capturaron y luego liberaron un tlacuache, el cual se encontraba en las instalaciones de la empresa Sabritas ubicada en el centro de la ciudad, después de atraparlo fue liberado.

 Los hechos se presentaron cuando los tragahumo recibieron una llamada, en la cual reportaban que había un tlacuache en la empresa de Sabritas, ubicadas en la calle Julián de los Reyes, de la zona centro de la ciudad, por lo que se requería de su apoyo para rescatar este animal y solicitaban la ayuda de esta corporación, ya que en varis casos ha apoyado a rescatar animales para liberarlos, además de que los tlacuaches ya están protegidos.

Los Bomberos acudieron al lugar, al llegar les indicaron dónde se encontraba el tlacuache, por lo que los tragahumo utilizaron equipo especial para poderlo capturar, después de capturarlo lo sacaron y se lo llevaron a un lugar retirado de la ciudad donde fue liberado.

