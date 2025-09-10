logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Policía evita suicidio en el puente de Universidad

Un joven en crisis intentó lanzarse, pero un agente vial pudo salvarlo

Por Redacción

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Policía evita suicidio en el puente de Universidad

La mañana de este martes, un oficial de Policía Vial acudió al apoyo de un joven de 19 años en crisis y evitó que se arrojara desde el puente de avenida Universidad con la intención de atentar contra su vida.

Luego de valorar el estado físico del joven, se le canalizó al Centro de Internamiento Municipal de Justicia Municipal, donde se contactó a sus familiares.

Siendo las 09:20 horas de este martes, un oficial de vialidad que se encontraba en el cruce de la avenida Constitución y la calle de Iturbide, fue alertado por un ciudadano sobre la presencia del joven en la cima del puente de avenida Universidad, aparentemente con intenciones de arrojarse.

Enseguida, el oficial se trasladó a ese punto, encontrando al joven sentado en el barandal, el cual presentaba un cuadro depresivo. Luego de un breve diálogo, el oficial logró que el joven bajara del lugar y desistiera de su intención.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de los protocolos, el joven fue trasladado al Centro de Internamiento Municipal de Justicia Municipal, donde se realizó una certificación médica y se le brindó asistencia de contención emocional.

Enseguida, se contactó a los familiares, quienes agradecieron la oportuna intervención para salvaguardar la integridad del joven, manifestando su intención de buscar ayuda profesional para atención de su salud mental.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven pierde la vida tras ser arrastrado por corriente de agua
Joven pierde la vida tras ser arrastrado por corriente de agua

Joven pierde la vida tras ser arrastrado por corriente de agua

SLP

Redacción

Cursaba la licenciatura en Biología en la Enesmapo

Aparatoso choque de tráilers en la Zona Ind.
Aparatoso choque de tráilers en la Zona Ind.

Aparatoso choque de tráilers en la Zona Ind.

SLP

Redacción

No se cedieron el paso y así impactaron en el Eje 140 y avenida CFE

Atrapan a ladrón que robó licor de un OXXO
Atrapan a ladrón que robó licor de un OXXO

Atrapan a ladrón que robó licor de un OXXO

SLP

Redacción

Con cuchillo amagó a la cajera y huyó, pero luego fue localizado por la policía

Procesan a sujetos por robo y abuso sexual
Procesan a sujetos por robo y abuso sexual

Procesan a sujetos por robo y abuso sexual

SLP

Redacción