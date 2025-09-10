Hunden en prisión a presunto homicida de Tamazunchale
TAMAZUNCHALE.- Un hombre que ya se encontraba preso en el penal de Tamazunchale, ahora enfrentará un proceso por homicidio.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) notificó de un nuevo mandato judicial a un sujeto que habría participado en el delito de homicidio simple en la Huasteca potosina.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en julio de 2025, cuando el señalado se encontró con la víctima y presuntamente la agredió con un arma blanca, provocándole diversas lesiones que, poco después, le causaron la muerte.
El ente procurador de justicia acreditó la probable responsabilidad de Filemón “N”, por lo que la autoridad judicial libró la respectiva orden de aprehensión.
En cumplimiento a dicho mandato, la Policía de Investigación (PDI) acudió al Centro de Reinserción Social de Tamazunchale, donde el imputado ya se encontraba recluido por hechos relacionados con otro delito.
En las próximas horas, agentes del Ministerio Público buscarán obtener la vinculación a proceso del señalado, durante la audiencia correspondiente.
