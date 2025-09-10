logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Fotogalería

FIRMAN EL ACTA DE SU ENLACE CIVIL

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Hunden en prisión a presunto homicida de Tamazunchale

Por Redacción

Septiembre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Hunden en prisión a presunto homicida de Tamazunchale

TAMAZUNCHALE.- Un hombre que ya se encontraba preso en el penal de Tamazunchale, ahora enfrentará un proceso por homicidio.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) notificó de un nuevo mandato judicial a un sujeto que habría participado en el delito de homicidio simple en la Huasteca potosina.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en julio de 2025, cuando el señalado se encontró con la víctima y presuntamente la agredió con un arma blanca, provocándole diversas lesiones que, poco después, le causaron la muerte.

El ente procurador de justicia acreditó la probable responsabilidad de Filemón “N”, por lo que la autoridad judicial libró la respectiva orden de aprehensión.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cumplimiento a dicho mandato, la Policía de Investigación (PDI) acudió al Centro de Reinserción Social de Tamazunchale, donde el imputado ya se encontraba recluido por hechos relacionados con otro delito.

En las próximas horas, agentes del Ministerio Público buscarán obtener la vinculación a proceso del señalado, durante la audiencia correspondiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven pierde la vida tras ser arrastrado por corriente de agua
Joven pierde la vida tras ser arrastrado por corriente de agua

Joven pierde la vida tras ser arrastrado por corriente de agua

SLP

Redacción

Cursaba la licenciatura en Biología en la Enesmapo

Aparatoso choque de tráilers en la Zona Ind.
Aparatoso choque de tráilers en la Zona Ind.

Aparatoso choque de tráilers en la Zona Ind.

SLP

Redacción

No se cedieron el paso y así impactaron en el Eje 140 y avenida CFE

Atrapan a ladrón que robó licor de un OXXO
Atrapan a ladrón que robó licor de un OXXO

Atrapan a ladrón que robó licor de un OXXO

SLP

Redacción

Con cuchillo amagó a la cajera y huyó, pero luego fue localizado por la policía

Procesan a sujetos por robo y abuso sexual
Procesan a sujetos por robo y abuso sexual

Procesan a sujetos por robo y abuso sexual

SLP

Redacción