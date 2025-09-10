En Soledad, capturan a 4 objetivos prioritarios

Cuatro objetivos prioritarios fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad por la presunta comisión de posesión de drogas, asegurándoles 22 dosis de cristal y siete de marihuana, hechos que ocurrieron en las colonias San Luis Uno y Santo Tomás.

En la calle Villa de Arista, en la colonia San Luis Uno, los agentes municipales observaron a dos individuos y una mujer que alteraban el orden, por lo que se acercaron a indicarles la debida sanción.

En la entrevista se identificaron como Graciela “N” de 29 años de edad, Erick “N” de 27 años e Isaac “N” de 29 y se les encontraron dosis de “cristal”, sumando un total de 14.

Al consultarse el estatus legal de los tres en Plataforma México, el resultado mostró que los sujetos eran objetivos prioritarios con dos y tres detenciones previas en las que fueron puestos a disposición de la autoridad competente, por la comisión de delitos del fuero común.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, en la calle Circuito San Antonio, de la colonia Santo Tomás, los policías soledenses detectaron a dos individuos que cometían faltas al Reglamento de Seguridad Vial del municipio, mismos que fueron alcanzados.

Se identificaron como Luis “N” de 37 años y Héctor “N” de 34, el primero traía siete dosis de “cristal” y el segundo ocho bolsas con marihuana.

En Plataforma México, los resultados mostraron que Luis “N” contaba con cuatro detenciones previas y una sentencia por delitos del fuero común, mientras que Héctor “N” tiene dos detenciones previas, así como dos órdenes de aprehensión cumplimentadas, una en el estado de Aguascalientes y otra en Soledad, siendo ambos calificados como objetivos prioritarios.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de droga y se les dio lectura de su carta de derechos, siendo remitidos ante la Fiscalía General del Estado para que se les defina su situación legal.