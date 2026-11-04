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Bomberos sofocan incendio en vivienda

Por Carmen Hernández

Noviembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Bomberos sofocan incendio en vivienda
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      RIOVERDE.- Se registró un incendio en una vivienda en la calle Quezada, el que fue provocado por una veladora; por fortuna no resultaron personas lesionadas y los daños ascienden a más de 100 mil pesos. 

      Cabe destacar que una familia colocó una veladora en un altar, lo que generó que se provocara el incendio en la vivienda, en la segunda planta ubicada entre las calles Quezada y Galeana. 

      La familia solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos, acudiendo los elementos a bordo de las unidades M2, M8 y M14 y la patrulla 245 de la Guardia Civil Municipal. 

      Los apagafuegos lograron combatir las enormes llamaradas y evitar que se propagara el fuego; por fortuna no resultaron personas lesionadas.

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