Brindan apoyo a mujer enferma

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CIUDAD VALLES.- El Ayuntamiento y el Club Rotarios hicieron una reunión de acuerdos para tratar el caso de salud de una mujer que se encuentra postrada por una enfermedad neuronal. Una mujer de 27 años de edad, madre de tres hijos pequeños tiene que ser auxiliada por vecinos y familiares para el cuidado de sus vástagos porque desde hace meses perdió toda la movilidad.

Por ese motivo, la dirección de Participación Ciudadana, a cargo de Rita Aurora Hernández Segura y el Club Rotarac comenzaron a trabajar multidisciplinariamente para darle atención médica de parte de un neurocirujano y de gente de apoyo y trabajo social para que los niños no caigan en descuido y para que la mujer recupere su movilidad. El caso todavía no tiene una etiología concreta, pero dentro de ese convenio hay un equipo de investigación ya operando.