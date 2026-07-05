Buscan reivindicar al fundador de Valles

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CIUDAD VALLES.- El arqueólogo y antropólogo Guillermo Ahuja Ormaechea refirió que hay argumentos históricos para quitarle el papel de personaje negativo al fundador de Valles, Nuño Beltrán de Guzmán.

El estudioso de la historia local y descubridor del sitio arqueológico de Tamtoc se basa en el historiador Donald E. Chipman, con su Nuño de Guzmán y la provincia de Pánuco en la Nueva España 1518-1538 para aclarar que el papel del fundador de Valles no fue el del hombre terrible, esclavista, homicida, implacable, sino el de un gestor que provenía del Reino Español con la encomienda de fiscalizar las acciones de Hernán Cortés, quien no reportaba al Rey Carlos V (sí, el de los chocolates) todo lo que obtenía o lo que usufructuaba en las tierras que hoy son México.

No sólo había un posible desfalco de 10 de una fortuna descomunal en esa época de parte de Cortés, sino que habría pretendido formar un reino independiente de España y ya no había contacto con la Corona Española.

Esta visión cambiaría los conceptos históricos de Nuño de Guzmán, quien también fundó Guadalajara en la Nueva Galicia y después Valles, pero para coartar la expansión que pretendía el ambicioso Cortés.

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Las versiones anteriores ponían en un lugar de mayor privilegio a Cortés, quien era visto como un comendador equilibrado, cuando en realidad, quien habría venido a poner orden y a evitar excesos fue el vilipendiado Nuño Beltrán de Guzmán.