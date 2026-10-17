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Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA

Por Jesús Vázquez

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Cabalgata por el 51 aniversario del CBTA
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      Matehuala.- Se realizó una gran cabalgata por el 51 aniversario del CBTA 52, que está ubicado en la comunidad de Santa Lucía, en este evento hubo una gran participación de estudiantes, además de que se contó con la participación de grupos de charros de Matehuala y escaramuzas.

      La cabalgata salió de las instalaciones del CBTA 52, en la comunidad de Santa Lucía, y al llegar a Matehuala recorrieron las principales calles de la ciudad, donde los estuvo acompañando un tamborazo, para terminar la cabalgata, llegaron al Lienzo Charro del Ojo de Agua, donde hubo una charreada, posteriormente, un baile por los eventos de aniversario de la institución educativa.

      Además de la charreada, el CBTA 52 realizó varias actividades académicas y deportivas, donde hubo juegos de voleibol, basquetbol y fútbol, con la finalidad de promover el deporte entre los estudiantes, asimismo, también hubo diversas actividades culturales y la elección de embajador y embajadora de la institución educativa.

      Esta institución educativa se integró con la finalidad de darles la oportunidad a los jóvenes de comunidades de estudiar un bachillerato, además, tener una carrera técnica que les ayude en su futuro, pues esta escuela tiene los costos más económicos de la región, a lo largo de los años, han logrado egresar miles de jóvenes.

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