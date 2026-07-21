Cachetada al alcalde en firma de pacto
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CIUDAD VALLES.- Mete pullazo presidente de la Canaco a la autoridad municipal, en la firma del Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad, por ausentarse del evento que se desarrolló ayer.
El presidente de la Canaco de Valles, Gerardo Charur Bendeck enfatizó en el inicio de su alocución en el Salón de Cabildos que "Reconocemos a las autoridades que hoy sí están aquí; que sí dan la cara...".
A pesar de que este lunes fue la visita del presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre de Stéffano, así como los secretarios estatales, Mario García Valdés de Economía y Yolanda Cepeda Echeverría de Turismo, el gran ausente fue el alcalde David Medina Salazar.
La firma de compromiso pretende librar a los comerciantes y empresarios de la burocracia fastidiosa y de la inseguridad, a través de estrategias conjuntas entre autoridades e iniciativa privada y Valles es una de las primeras ciudades en ser tomada en cuenta para este esfuerzo.
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En representación del alcalde estuvo Luis Ángel Contreras Malibrán, secretario del Ayuntamiento.
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