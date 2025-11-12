Caminos vecinales son basureros clandestinos

RIOVERDE.- Caminos vecinales, convertidos en basureros clandestinos; denuncian habitantes que personas irresponsables arrojan todo tipo de desechos.

Habitantes dieron a conocer que muchos caminos vecinales en diversas comunidades están invadidos de basura y animales muertos, lo que genera un foco de infección y un problema de salud pública.

Desafortunadamente llegan familias en camionetas repletas de bolsas negras de basura, las cuales son abandonadas en los terrenos baldíos, lo que genera que los caminos luzcan feos y sucios, por lo que piden a las autoridades que se coloquen anuncios donde se prohíbe tirar desechos, para evitar contaminación.