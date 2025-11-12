logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Fotogalería

PRIMER CONGRESO BNI RECONNECT

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Caminos vecinales son basureros clandestinos

Generan un foco de infección y un problema de salud pública: habitantes

Por Carmen Hernández

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Caminos vecinales son basureros clandestinos

RIOVERDE.- Caminos vecinales, convertidos en basureros  clandestinos; denuncian habitantes que personas irresponsables arrojan todo tipo de desechos. 

Habitantes dieron a conocer que muchos caminos vecinales en diversas comunidades están invadidos de basura y animales  muertos, lo que genera un foco de infección y un problema de salud pública. 

Desafortunadamente llegan familias en camionetas repletas de bolsas negras de basura, las cuales son abandonadas en los terrenos baldíos, lo que genera que los caminos luzcan feos y sucios, por lo que piden a las autoridades que se coloquen anuncios donde se prohíbe tirar desechos, para evitar contaminación. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Caen dos ladrones de viviendas
Caen dos ladrones de viviendas

Caen dos ladrones de viviendas

SLP

Jesús Vázquez

Coepris alerta por venta ilegal de comida chatarra
Coepris alerta por venta ilegal de comida chatarra

Coepris alerta por venta ilegal de comida chatarra

SLP

Redacción

Escuelas serían sancionadas, si cooperativas no siguen lineamientos federales

Bienestar entrega la segunda parte de apoyos a damnificados
Bienestar entrega la segunda parte de apoyos a damnificados

Bienestar entrega la segunda parte de apoyos a damnificados

SLP

Redacción

Muere hombre al caer de su propia altura, en un bar
Muere hombre al caer de su propia altura, en un bar

Muere hombre al caer de su propia altura, en un bar

SLP

Redacción