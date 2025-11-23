logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Camión derriba cables de teléfono

Por Jesús Vázquez

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Camión derriba cables de teléfono

Matehuala.- Vecinos de la calle Melchor Ocampo entre Reforma y Libertad, reportaron que un enorme camión pasó por esta área y derribó unos cables de teléfonos y de internet de una compañía, dejándolos incomunicados durante todo un día.

Comentaron que el enorme camión circulaba por calles de la zona centro de la ciudad, debido a su altura el chofer no midió la distancia y derribó los cables de teléfono de una compañía, que quedaron tirados a media calle, el problema es que dejó a los vecinos de esta área sin la señal de estos servicios, adema de que los cables se encontraban colgados en plena calle representando un peligro.

Ciudadanos comentaron que no se debería dejar circular este tipo de camiones de gran tamaño, ya que terminan generando muchos daños, ya han derribado varios postes de teléfonos y de la luz, en la calle Ocampo es muy común que los camiones tiren los cables de la luz, dejando sin energía eléctrica a los vecinos por varias horas y hasta días, pues los trabadores de estas empresas tardan mucho en ir a arreglar los daños.

Comentaron que la alternativa sería que levanten a más altura los cables, para que al momento de pasar los camiones no derriben los cables y de esta manera se solucionarían muchos problemas de este tipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo
Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

Morenista cambia su lugar en sesión de Cabildo

SLP

Redacción

Instalan módulo del INE en la Feria
Instalan módulo del INE en la Feria

Instalan módulo del INE en la Feria

SLP

Carmen Hernández

Desertan instructores comunitarios del Conafe
Desertan instructores comunitarios del Conafe

Desertan instructores comunitarios del Conafe

SLP

Carmen Hernández

Algunos han obtenido una plaza en la docencia educativa

Lanza bomberos un SOS a la población
Lanza bomberos un SOS a la población

Lanza bomberos un SOS a la población

SLP

Jesús Vázquez

Enfrentan problemas por falta de recursos