Camión derriba cables de teléfono

Matehuala.- Vecinos de la calle Melchor Ocampo entre Reforma y Libertad, reportaron que un enorme camión pasó por esta área y derribó unos cables de teléfonos y de internet de una compañía, dejándolos incomunicados durante todo un día.

Comentaron que el enorme camión circulaba por calles de la zona centro de la ciudad, debido a su altura el chofer no midió la distancia y derribó los cables de teléfono de una compañía, que quedaron tirados a media calle, el problema es que dejó a los vecinos de esta área sin la señal de estos servicios, adema de que los cables se encontraban colgados en plena calle representando un peligro.

Ciudadanos comentaron que no se debería dejar circular este tipo de camiones de gran tamaño, ya que terminan generando muchos daños, ya han derribado varios postes de teléfonos y de la luz, en la calle Ocampo es muy común que los camiones tiren los cables de la luz, dejando sin energía eléctrica a los vecinos por varias horas y hasta días, pues los trabadores de estas empresas tardan mucho en ir a arreglar los daños.

Comentaron que la alternativa sería que levanten a más altura los cables, para que al momento de pasar los camiones no derriben los cables y de esta manera se solucionarían muchos problemas de este tipo.

