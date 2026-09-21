Campaña de refuerzo de vacunación antirrábica
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CIUDAD VALLES.- Este 21 de septiembre comienza la campaña de Refuerzo de Vacunación Antirrábica de la Jurisdicción Sanitaria V de perros y gatos.
El encargado del Departamento de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria, Edwin Lárraga Sánchez dio a conocer que, a partir de este lunes, en los Centros de Salud habituales, en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria V y, en lugares habituales de vacunación, como parques o plazas, de 10 de la mañana a dos de la tarde habrá refuerzo a la vacuna aplicada el pasado mes de marzo.
La intención es que se inocule a los perros y gatos que ya fueron protegidos en el tercer mes del año y también para los animales de meses de nacidos para que reciban el biológico por primera vez.
Se espera tener una buena respuesta a esta campaña, para cuidar la salud de las mascotas.
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