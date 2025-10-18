Caos vial por marcha durante la mañana

CIUDAD VALLES.- La falta de comunicación de Servicios de Salud Municipales provoca caos en la ciudad a primera hora por una marcha.

Esta dependencia, a cargo de Julio Alejandro Guido Azuara habría avisado sobre cierre de bulevares y calles, tardíamente el jueves en la noche, por lo que hubo poca o nula comunicación a los ciudadanos sobre el bloqueo de avenidas.

En la mañana, los cierres desde bulevar Valles 85 a la Escontría y de la calle Juárez, así como parte de Pedro Antonio Santos fueron suprimidas a la circulación y las pocas vías alternas estuvieron colapsadas y lentas, generando muchas quejas de ciudadanos por el problema de traslado a diversos lugares de trabajo y escuelas.