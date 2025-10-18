logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑO!

Fotogalería

¡ES NIÑO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Caos vial por marcha durante la mañana

Por Redacción

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Caos vial por marcha durante la mañana

CIUDAD VALLES.- La falta de comunicación de Servicios de Salud Municipales provoca caos en la ciudad a primera hora por una marcha.

Esta dependencia, a cargo de Julio Alejandro Guido Azuara habría avisado sobre cierre de bulevares y calles, tardíamente el jueves en la noche, por lo que hubo poca o nula comunicación a los ciudadanos sobre el bloqueo de avenidas.

En la mañana, los cierres desde bulevar Valles 85 a la Escontría y de la calle Juárez, así como parte de Pedro Antonio Santos fueron suprimidas a la circulación y las pocas vías alternas estuvieron colapsadas y lentas, generando muchas quejas de ciudadanos por el problema de traslado a diversos lugares de trabajo y escuelas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Convocan para integrar banda de guerra municipal
Convocan para integrar banda de guerra municipal

Convocan para integrar banda de guerra municipal

SLP

Jesús Vázquez

Se requiere para eventos cívicos

Celebran programa de justicia itinerante
Celebran programa de justicia itinerante

Celebran programa de justicia itinerante

SLP

Carmen Hernández

Se atendieron casos de juicios sucesorios

Orquesta Sinfónica, sin instrumentos
Orquesta Sinfónica, sin instrumentos

Orquesta Sinfónica, sin instrumentos

SLP

Carmen Hernández

Se los pidieron para revisión, pero ya no se los regresaron

Sigue racha de accidentes de los motociclistas
Sigue racha de accidentes de los motociclistas

Sigue racha de accidentes de los motociclistas

SLP

Redacción