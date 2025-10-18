Caos vial por marcha durante la mañana
CIUDAD VALLES.- La falta de comunicación de Servicios de Salud Municipales provoca caos en la ciudad a primera hora por una marcha.
Esta dependencia, a cargo de Julio Alejandro Guido Azuara habría avisado sobre cierre de bulevares y calles, tardíamente el jueves en la noche, por lo que hubo poca o nula comunicación a los ciudadanos sobre el bloqueo de avenidas.
En la mañana, los cierres desde bulevar Valles 85 a la Escontría y de la calle Juárez, así como parte de Pedro Antonio Santos fueron suprimidas a la circulación y las pocas vías alternas estuvieron colapsadas y lentas, generando muchas quejas de ciudadanos por el problema de traslado a diversos lugares de trabajo y escuelas.
no te pierdas estas noticias
Celebran programa de justicia itinerante
Carmen Hernández
Se atendieron casos de juicios sucesorios
Orquesta Sinfónica, sin instrumentos
Carmen Hernández
Se los pidieron para revisión, pero ya no se los regresaron