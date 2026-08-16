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Capacitan para detectar el gusano barrenador

Productores agropecuarios reciben una plática y algunas medidas a aplicar

Por Carmen Hernández

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Capacitan para detectar el gusano barrenador
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      CERRITOS.- Capacitan a los productores agropecuarios sobre la detección del gusano barrenador, se les brindan algunas nociones de cómo mantener sanos sus animales.   

      Noel Pérez Robles director de Sanidad Vegetal, Arnold Barcenas delegado de la Sedarh en la Zona Media, Julio Torres titular de Desarrollo Rural, la alcaldesa Ruth Castillo Montelongo, se reunieron con los productores agropecuarios a quienes se les brindó una plática dándoles algunas nociones y medidas a implementar para prevenir la infección en los animales.  

      Miguel Reyes Hernández explicó sobre cómo identificar las lesiones compatibles con miasis, vigilancia de animales, así como la notificación oportuna y medidas de control de la infección. 

      Explicó sobre la importancia de actuar de manera rápida si se detectan casos sospechosos de este mal de gusano barrenador, que dijo hay que estar alerta porque van al alza.

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