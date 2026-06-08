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Captan a puma en comunidad de Xilitla

Por Redacción

Junio 08, 2026 03:00 a.m.
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Captan a puma en comunidad de Xilitla
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      XILITLA.- Usuarios de este municipio reportaron el avistamiento de un puma cerca de la localidad de La Barranca.

      Sobre un árbol, observando hacia el lado donde estaba el foco de la cámara, un puma (Puma concolor) de apariencia joven fue capturado por una persona que alcanzó a verlo en un lugar cercano al centro de población referido.

      Aunque algunas páginas hicieron recomendaciones para salvaguardarse de este felino, no hay un solo registro de ataques de felinos grandes a humanos en la historia reciente de la Huasteca.

      El medioambientalista, Alejandro Aguilar Fernández dijo que el hecho de haberlo captado es una rareza, ya que los pumas suelen ser animales elusivos que evitan el contacto con los seres humanos o que, estando cerca de éstos, son invisibles por su gran capacidad de camuflaje.

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      Supuso que podría tratarse de algún ejemplar recientemente liberado.

       y que, por algún reciente cautiverio, suele tener confianza con los seres humanos.

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