Carece Pozos de sitios de esparcimiento

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los fines de semana, una parte de las y los residentes de Villa de Pozos se queda a descansar en su municipio y pasea por el jardín principal o asiste a los restaurantes de la localidad, pero otra parte prefiere acudir a plazas, centros comerciales, tianguis y parques de la capital "para romper la rutina".

Los sábados y domingos, los paseantes en la cabecera municipal vienen de las colonias más populares o bien de localidades rurales del municipio. Llegan a hacer sus compras al mercado sabatino el cual, por cierto, ya es promovido como un atractivo turístico por la gran variedad de los productos que en él se ofrecen.