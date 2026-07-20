Carece Pozos de sitios de esparcimiento
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Los fines de semana, una parte de las y los residentes de Villa de Pozos se queda a descansar en su municipio y pasea por el jardín principal o asiste a los restaurantes de la localidad, pero otra parte prefiere acudir a plazas, centros comerciales, tianguis y parques de la capital "para romper la rutina".
Los sábados y domingos, los paseantes en la cabecera municipal vienen de las colonias más populares o bien de localidades rurales del municipio. Llegan a hacer sus compras al mercado sabatino el cual, por cierto, ya es promovido como un atractivo turístico por la gran variedad de los productos que en él se ofrecen.
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