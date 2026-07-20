Cautiva grupo de danza michoacano

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Matehuala.- Como parte de las actividades culturales del Festival de Fundación de Matehuala, se presentó con gran éxito el grupo de danza folclórica de ciudad de Acuitzio del Canje, Michoacán, el cual ofreció un espectáculo lleno de tradición, color y talento que fue muy ovacionado por el público.

La agrupación presentó un repertorio integrado por danzas y sones representativos del estado de Michoacán, entre ellos los tradicionales sones lacustres y de Apatzingán, logrando emocionar a los asistentes que se dieron cita para disfrutar del evento.

Los asistentes fueron cautivados por los bailables típicos de Michoacán, donde destacó el tradicional baile de los viejitos, donde los bailarines se colocan máscaras y bastones para parecer ancianos, así mismo para finalizar el gran espectáculo en el último bailable invitaron a bailar a las personas, lo cual gusto mucho al público, este tipo de eventos son con la finalidad de rescatar las tradiciones y cultura mexicana.

El grupo es dirigido por Edgar González Rico, quien al finalizar la presentación recibió un reconocimiento por su destacada participación.

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Como muestra de agradecimiento, el director de la agrupación también entregó un presente al director de Fomento Cultural, José Ascensión Hernández Elizalde.