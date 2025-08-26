Celebra iglesia el día del catequista

Matehuala.- Como parte de la celebración del día del Catequista la iglesia católica llevó a cabo un encuentro de catequistas en la Casa de Pastoral, donde acudieron más de doscientos catequistas, quienes ya están preparados para empezar nuevamente a impartir catecismo iniciando en el mes de septiembre.

En el encuentro de catequistas hubo conferencias, pláticas además de que hicieron actividades didácticas, donde la idea es preparar e impartir catecismo a los niños en las diferentes parroquias, pues el trabajo de catequista es muy difícil ya que tienen que hacer que los pequeños pongan atención para que aprendan la palabra de Jesucristo, y tengan una vida más espiritual además de prepararlos para hacer sacramentos como la primera comunión y la confirmación.

Fueron sacerdotes los encargados de ofrecer las pláticas y conferencias los catequistas y para terminar se llevó a cabo una solemne misa de acción de gracias, en la cual de manera especial se pidió por todos los niños y jóvenes de Matehuala y el Altiplano, para que este nuevo ciclo escolar en el catecismo haya buena repuesta y los pequeños realicen los sacramentos de comunión y confirmación

Los catequistas realizan este trabajo de manera gratuita sin recibir nada a cambio, solo con la finalidad de educar a los niños y jóvenes acercarlos a la iglesia, enseñarles sobre la vida de Jesucristo y prepararlo para los sacramentos.

