Celebran acto en defensa de las mujeres

Matehuala.- Se llevó a cabo el protocolo conmemorativo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual se efectuó en la Plaza de la Leña de Matehuala, en la cual se encuentra un monumento a la mujer y de lucha por la igualdad y equidad de genero

Este evento fue organizado por el Instituto de la Mujer para conmemorar el 25 de noviembre que es el Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, en el acto cívico se recordó que esta fecha fue declarada en 1999 en honor a tres hermanas dominicanas que fueron brutalmente asesinadas un 25 de noviembre de 1960, y su único crimen fue haber luchado por sus derechos contra el dictador dominicano Rafel Leónidas Trujillo.

Recordaron que en la actualidad a pesar de vivir en pleno siglo 21 aún existe mucha violencia en contra de las mujeres en México, y es algo que día a día se está luchando para erradicar este problema, se hizo un minuto de silencio en todas las víctimas de los feminicidios que las mujeres que han perdido la vida por causa de la violencia, así mismo se colocó una corona en su honor en el momento a las mujeres que han sido víctimas del feminicidio en Matehuala.

La coordinadora de la Instancia Municipal de la Mujer, Sarahi Rodríguez, dio a conocer que esta instancia esta para hacer acciones permanentes para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, fortaleciendo la cultura de igualdad y respeto en nuestro municipio, por lo que, si alguna mujer requiere de ayuda por sufrir maltrato acuda a las oficinas para hacer su reporte, y aquí cuentan con licenciadas y psicólogas para ayudar a las mujeres

