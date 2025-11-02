Celebran concurso de Tapetes de Aserrín

Ciudad Fernández.- Se llevó a cabo el concurso de Tapetes de Aserrín evento en el que la dirección de Catastro obtuvo el primer lugar.

El municipio celebró las tradiciones en el marco del Xantolo Fernandense y Día de Muertos.

Para ello se efectuó la segunda edición del Concurso de Tapetes de Aserrín, el cual se llevó a cabo en la plaza principal del Ejido del Refugio y de Ciudad Fernández.

Los ganadores del concurso fueron, primer lugar el área de Catastro, segundo lugar Sepapar e Imagen Urbana y 3er lugar Desarrollo Rural, obteniendo un premio de 2,000 pesos.

Se entregó un premio especial al Departamento de Turismo, otorgado por la presidenta del DIF, Rosaura Ponce Tapia, en reconocimiento a su destacada participación.

Por otro lado como parte del programa del Xantolo Fernandense, se realizó el evento “El dulce sabor de la calavera”, donde artesanos locales ofrecieron productos tradicionales.