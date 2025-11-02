logo pulso
Celebran concurso de Tapetes de Aserrín

Como parte de Xantolo Fernandense y Día de Muertos

Por Carmen Hernández

Noviembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran concurso de Tapetes de Aserrín

Ciudad Fernández.- Se llevó a cabo el concurso de Tapetes de Aserrín evento en el que la dirección de Catastro obtuvo el primer lugar. 

El municipio celebró las tradiciones en el marco del Xantolo Fernandense y Día de Muertos.

Para ello se efectuó la segunda edición del Concurso de Tapetes de Aserrín, el cual se llevó a cabo en la plaza principal del Ejido del Refugio y de Ciudad Fernández.

Los ganadores del concurso fueron, primer lugar el área de Catastro, segundo lugar Sepapar e Imagen Urbana y 3er lugar Desarrollo Rural, obteniendo un premio de 2,000 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se entregó un premio especial al Departamento de Turismo, otorgado por la presidenta del DIF, Rosaura Ponce Tapia, en reconocimiento a su destacada participación.

Por otro lado como parte del programa del Xantolo Fernandense, se realizó el evento “El dulce sabor de la calavera”, donde artesanos locales ofrecieron productos tradicionales.

