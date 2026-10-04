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Celebran día internacional de la no violencia

Por Jesús Vázquez

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
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Celebran día internacional de la no violencia
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      Matehuala.- La Universidad de Matehuala llevó a cabo el acto cívico conmemorativo por el 157 aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, así como la celebración del Día Internacional de la No Violencia, actividad organizada por la Escuela Preparatoria, (Prepa Uni).

      Como parte del acto cívico, integrantes de la comunidad de Prepa Uni destacaron la importancia de contar con el busto de Mahatma Gandhi dentro de la institución, como símbolo para promover y mantener vigente su legado basado en valores universales, en este marco, se realizó la colocación de un arreglo floral en reconocimiento a su persona y a la gran nación de la India, seguida de la lectura de una memoria dedicada a la vida y legado del Mahatma Gandhi.

      Durante su participación, el psicólogo Iván Argelio Trillo Pérez señaló que la educación debe conducir al ser humano hacia la contemplación y vivencia de la verdad, la bondad y la belleza. Destacó que su finalidad es desarrollar lo mejor de cada persona en sus diferentes dimensiones física, intelectual, emocional, intuitiva y espiritual, mediante valores universales como la verdad, el amor, la rectitud, la fraternidad, la no violencia, la paz y el liderazgo, promovidos por la Escuela Sathya Sai de la India.

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