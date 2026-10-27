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Celebran la festividad de Arcángel San Rafael

Hubo misas, rosarios y peregrinaciones

Por Jesús Vázquez

Octubre 27, 2026 03:00 a.m.
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Celebran la festividad de Arcángel San Rafael
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      Matehuala.- Con gran éxito, en la comunidad de San Rafael y diferentes puntos de Matehuala se llevaron a cabo las fiestas patronales en honor al Arcángel San Rafael, donde llevaron a cabo un novenario en su honor.

      Dentro de las fiestas patronales se realizaron con gran éxito y lograron terminar en saldo blanco, a lo largo de estas fiestas patronales hubo misas, rosarios, peregrinaciones con danzantes de diferentes comunidades. 

      Cabe hacer mención que también hubo una Rosa de Plata que año con año acude para agradecer al Arcángel San Rafael todas las bendiciones que les ha dado.

      Para la fiesta patronal se celebró una misa muy especial, en la cual estuvieron cientos de personas, y llegaron las últimas peregrinaciones, asimismo, para concluir las fiestas patronales en honor a San Rafael, se tuvo la presentación de un evento cultural con un grupo musical, después de esto, hubo quema de fuegos artificiales. 

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      Cabe hacer mención que, para llevar a cabo las fiestas patronales de la comunidad, se cooperaron todos los habitantes del lugar.

      Dentro de los novenarios se estuvo pidiendo de manera especial por la paz de la comunidad de Matehuala y de todo el país. Cabe hacer mención que en varios lugares de la ciudad llevaron a cabo rosarios en la fiesta patronal de San Rafael, pues es un arcángel muy reconocido dentro de los fieles católicos.

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