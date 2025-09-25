logo pulso
Celebran maratón Tuna Bike 2025 con gran participación

Ciclistas locales y de estados de la república en el evento deportivo

Por Jesús Vázquez

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Celebran maratón Tuna Bike 2025 con gran participación

Matehuala.- Se llevó a cabo el primer Maratón Matehuala Tuna Bike 2025 el cual tuvo una excelente respuesta, ya que participaron ciclistas de este municipio y otros estados de la República.

La carrera de ciclismo de montaña estuvo recorriendo distintos paisajes del municipio, una fue de un recorrido de 37 kilómetros y otra de 57, dado que el ciclismo de montaña es un deporte que se ha puesto de moda en los últimos años, tuvo una excelente respuesta donde hubo profesionales y principiantes, con un importante número de participantes.

Durante el recorrido se contó con apoyo de elementos de Protección Civil y Policía Municipal por si ocurría algún accidente, afortunadamente el evento terminó en saldo blanco, cabe hacer mención que antes de la gran carrera hubo una rodada nocturna en la que participaron muchas familias matehualenses.

Dentro del gran maratón de ciclismo de montaña Tuna Bike 2025, se llevaron a cabo las emocionantes carreras infantiles, en donde los niños demostraron su talento y energía, pues estuvieron participando pequeños de diferentes edades, la idea principal de estas actividades es fomentar el deporte en niños y jóvenes y alejarlos de las adicciones, así como del vandalismo, además de atraer el turismo a la ciudad de Matehuala, pues con estas actividades crece la economía. 

