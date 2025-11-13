Celebran reunión por la seguridad

Cedral.- Se llevó a cabo la sesión itinerante de la Mesa Regional para la Construcción de la Paz y Seguridad en Cedral, donde autoridades locales, estatales y representantes de instituciones clave, trabajamos para fortalecer la paz en el municipio y la región. Los temas tratados incluyeron estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana, la coordinación interinstitucional y el seguimiento de acuerdos previos para mejorar la calidad de vida.

El municipio de Cedral, fue sede de una sesión itinerante de la Mesa Regional para la Construcción de la Paz y Seguridad. reuniendo a diversas autoridades locales, estatales y representantes de instituciones clave para abordar temas relacionados con la seguridad y la paz en la región.

En este evento se abordaron estrategias y acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en el altiplano potosino, este es un espacio que permite analizar los avances de seguridad en cada uno de los municipios compartir información y seguir construyendo acuerdos que garanticen entornos mas seguros para los ciudadanos.

En esta es mesa de seguridad estuvo presente la alcaldesa de Cedral Cinthia Segovia así como el Presidente de catorce Javier Sandoval, así como diferentes autoridades municipales, y corporaciones policiacas municipales y estatales para ver como se ha trabajado en materia de seguridad.

