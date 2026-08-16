Celebrarán día del joven católico
Para acercar a los jóvenes a la iglesia católica
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Matehuala.- La Diócesis de Matehuala a través de la Pastoral Juvenil Vocacional invita a los jóvenes a participar en el Día del Joven Católico, que se llevará a cabo este domingo, este evento es para acercar a los jóvenes a la iglesia católica, ya que en la actualidad están muy alejados.
Las actividades comenzarán a las 9:00 de la mañana con una carrera de botargas en el PAO, que contará con obstáculos y una gran final, a las 10:30 horas, se realizará una marcha juvenil, en la que los participantes caminarán juntos hasta la Catedral.
A las 12:00 del mediodía se celebrará la misa, para posteriormente llevar a cabo la premiación del primer lugar y de la mejor botarga.
La invitación está dirigida a todos los jóvenes para que acudan con sus grupos, amigos y familiares y formen parte de esta jornada de convivencia, fe y alegría, se invita especialmente a los jóvenes a registrarse para participar en la carrera de botargas y sumarse a esta celebración bajo el lema "Jóvenes, Cristo cuenta contigo".
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La iglesia católica ha estado realizando actividades para acercar más a los jóvenes, pues en la actualidad hay muy pocos jóvenes que van a misa, e incluso los grupos juveniles algunos han desaparecido porque ya no tienen integrantes.
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