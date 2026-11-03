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Cementerios, a su máxima capacidad de visitantes

Por Jesús Vázquez

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Cementerios, a su máxima capacidad de visitantes
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      Matehuala.- Con la celebración de los días de muertos tanto el Panteón Hidalgo y el Guadalupe se llenaron de cientos de personas, que acudieron a visitar las tumbas de sus familiares ya fallecidos en esta fecha para recordarlos con gran cariño. 

      Mucha gente empezó a visitar desde unos días antes los cementerios para evitar el tráfico vehicular, así como el congestionamiento dentro de los panteones, ya que el uno y dos de noviembre hay una gran afluencia, muchos no pueden visitar tranquilamente las sepulturas de sus familiares, además en el panteón Hidalgo ya están muy pegados los espacios entre una tumba y otra.

       El primero de noviembre no hubo tanta afluencia de personas en los panteones, pero si más de la normal pues la gente este día acostumbra ir a visitar a los niños que lamentablemente fallecieron, una señora llamada doña Tomasa cuenta que su hijo de 4 años de edad falleció en 1962, sin embargo, cada mes va a la tumba de su hijo a visitarlo y a recordarlo, más en esta fecha del día de muertos, mientras Dios se lo permita seguirá acudiendo a la tumba de su hijo.

      El dos de noviembre es día de todos los fieles difuntos y muchos acudieron a ver las tumbas de sus seres queridos, se vieron desde niños, jóvenes, adultos personas de la tercera edad y con discapacidades acudir a los panteones para visitar a sus seres queridos y recordarlos en este día de muertos.

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