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Cesa alcaldesa a los policías municipales

La FGE iniciará una investigación, para deslindar responsabilidad penal de agentes

Por Redacción

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Cesa alcaldesa a los policías municipales
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      CIUDAD VALLES.- Consigue poblado de Picholco mediante acuerdo con alcaldesa de Matlapa que dieran de baja a policías presuntamente relacionados con la muerte de Fermín Isabel Antonio, el pasado sábado en la noche.

      La minuta que firmaron la alcaldesa de Matlapa, María de Jesús Rivera Rosales y los habitantes de Picholco contrajo varios puntos sobre los procesos por venir en el caso del occiso Fermín Isabel y en el primero de los incisos, se lee: "Separación del cargo: los elementos señalados fueron retirados de manera inmediata de sus funciones operativas e institucionales".

      También piden una investigación penal a fondo y que el Ayuntamiento de Matlapa (al ser los policías señalados de este municipio) acompañe y dé apoyo a los deudos de Fermín Isabel.

      Por el momento, la investigación reside en la Fiscalía General del Estado, con sede en Tamazunchale y el deslinde de responsabilidades indicará el estatus de los policías.

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