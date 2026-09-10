Choca automóvil contra camioneta

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CIUDAD VALLES.- Daños materiales mínimos y afectaciones a la vialidad dejó un percance ocurrido sobre el bulevar México-Laredo.

El accidente se suscitó la tarde de este miércoles, entre las calles Juan Sarabia y Artes, frente a las antiguas instalaciones de la agencia Chrysler.

De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo Nissan Platina azul circulaba de norte a sur por el carril central del bulevar.

Sin embargo, intentó cambiar de carril sin tomar las debidas precauciones y terminó chocando contra una camioneta Chevrolet Equinox.

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Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos. Poco después llegaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes pidieron a los conductores mover sus unidades hacia la orilla para liberar la circulación.

Finalmente, ambos conductores llegaron a un acuerdo a través de sus respectivas aseguradoras.