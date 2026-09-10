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Choca automóvil contra camioneta

Por Redacción

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Choca automóvil contra camioneta
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      CIUDAD VALLES.- Daños materiales mínimos y afectaciones a la vialidad dejó un percance ocurrido sobre el bulevar México-Laredo.

      El accidente se suscitó la tarde de este miércoles, entre las calles Juan Sarabia y Artes, frente a las antiguas instalaciones de la agencia Chrysler.

      De acuerdo con la información recabada, el conductor de un vehículo Nissan Platina azul circulaba de norte a sur por el carril central del bulevar.

      Sin embargo, intentó cambiar de carril sin tomar las debidas precauciones y terminó chocando contra una camioneta Chevrolet Equinox.

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      Los ocupantes de ambos vehículos resultaron ilesos. Poco después llegaron oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes pidieron a los conductores mover sus unidades hacia la orilla para liberar la circulación.

      Finalmente, ambos conductores llegaron a un acuerdo a través de sus respectivas aseguradoras.

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