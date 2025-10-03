logo pulso
Chocan ciclista y motociclista

Por Carmen Hernández

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan ciclista y motociclista

Ciudad Fernández.- Tres personas resultaron lesionadas, entre ellos un menor de edad, al chocar el conductor de una motocicleta contra una ciclista, luego del percance recibieron atención médica para evaluar sus condiciones de salud. 

La dirección de Protección Civil dio a conocer que brindaron atención médica en un accidente que se generó en el Puente Elevado y la calle Morelos en el que estuvieron inmiscuidas tres personas, un hombre de 48 años de edad, otro de 34 y una menor de 12 años, que viajaba con el motociclista. 

Los tripulantes, resultaron con lesiones leves, pero por fortuna no requirieron traslado a un hospital, mientras que el menor sufrió leves golpes, que tampoco requirió hospitalización.   En el hecho vial tomó conocimiento personal de Seguridad Pública Municipal para deslindar responsabilidades.

Jesús Vázquez

Jesús Vázquez

Redacción

Jesús Vázquez

