Chocan motociclistas, choferes lesionados

Por Redacción

Noviembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan motociclistas, choferes lesionados

Matehuala.- Dos motociclistas chocan en el crucero de las calles Independencia y Damián Carmona, los tripulantes de ambas unidades fueron valorados por elementos de Protección Civil Municipal, los que los trasladaron a un hospital para que recibieran atención médica, debido a las lesiones que sufrieron.

Elementos de Tránsito y Vialidad también llegaron para deslindar responsabilidades.

 Los hechos se originaron en calles de la zona centro de la ciudad, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que el conductor de una motoneta color blanco con rosa se impactara contra una motocicleta de trabajo, ambos conductores salieron volando de sus unidades motrices y cayeron al piso, por lo que testigos del accidente se comunicaron al 911 para pedir auxilio y fueran atendidos los choferes.

 Al lugar llegaron los elementos de Protección Civil quienes evaluaron las condiciones de los tripulantes de la motoneta y motocicleta, ambos sufrieron lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Agentes de Tránsito y Vialidad desviaron el tráfico, para llevar a cabo las investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades.

