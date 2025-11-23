Chocan motociclistas, choferes lesionados

Matehuala.- Dos motociclistas chocan en el crucero de las calles Independencia y Damián Carmona, los tripulantes de ambas unidades fueron valorados por elementos de Protección Civil Municipal, los que los trasladaron a un hospital para que recibieran atención médica, debido a las lesiones que sufrieron.

Elementos de Tránsito y Vialidad también llegaron para deslindar responsabilidades.

Los hechos se originaron en calles de la zona centro de la ciudad, donde nuevamente el exceso de velocidad y la falta de precaución provocaron que el conductor de una motoneta color blanco con rosa se impactara contra una motocicleta de trabajo, ambos conductores salieron volando de sus unidades motrices y cayeron al piso, por lo que testigos del accidente se comunicaron al 911 para pedir auxilio y fueran atendidos los choferes.

Al lugar llegaron los elementos de Protección Civil quienes evaluaron las condiciones de los tripulantes de la motoneta y motocicleta, ambos sufrieron lesiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de Tránsito y Vialidad desviaron el tráfico, para llevar a cabo las investigaciones del accidente y deslindar responsabilidades.