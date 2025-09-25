logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Choque múltiple por alcance, en Valle Alto

Por Redacción

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Choque múltiple por alcance, en Valle Alto

CIUDAD VALLES.- Un joven motociclista resultó con lesiones leves luego de un accidente múltiple ocurrido la mañana de este miércoles bajo el puente ferroviario conocido como “puente negro”.

Fue sobre el carril central del bulevar México-Laredo, en dirección de Valle Alto hacia la zona centro (norte a sur).

De acuerdo con la información recabada, el joven conducía una motocicleta Italika cuando perdió el control y cayó sobre el pavimento.  Detrás circulaba un automóvil Chevrolet Aveo color guinda, cuya conductora frenó de inmediato, pero no alcanzó a detenerse y terminó golpeando al motociclista que estaba tirado en el suelo.

Enseguida, un taxi Nissan Versa blanco con verde se impactó contra la parte trasera del automóvil guinda, ocasionando el choque múltiple. A pesar de lo aparatoso del percance, el joven motociclista solo sufrió golpes leves, mientras que los demás involucrados resultaron ilesos.  Agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, y se esperaba que los implicados llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas
Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

Exfuncionaria, acusada de violencia y amenazas

SLP

Carmen Hernández

Violó ordenamiento judicial de restricción y efectuó los funerales de su padre

Taxistas niegan servicio a los discapacitados
Taxistas niegan servicio a los discapacitados

Taxistas niegan servicio a los discapacitados

SLP

Carmen Hernández

René Pérez participará en maratón de Juárez
René Pérez participará en maratón de Juárez

René Pérez participará en maratón de Juárez

SLP

Carmen Hernández

Calle Las Flores, arteria sin salida
Calle Las Flores, arteria sin salida

Calle Las Flores, arteria sin salida

SLP

Miguel Barragán