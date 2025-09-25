Choque múltiple por alcance, en Valle Alto

CIUDAD VALLES.- Un joven motociclista resultó con lesiones leves luego de un accidente múltiple ocurrido la mañana de este miércoles bajo el puente ferroviario conocido como “puente negro”.

Fue sobre el carril central del bulevar México-Laredo, en dirección de Valle Alto hacia la zona centro (norte a sur).

De acuerdo con la información recabada, el joven conducía una motocicleta Italika cuando perdió el control y cayó sobre el pavimento. Detrás circulaba un automóvil Chevrolet Aveo color guinda, cuya conductora frenó de inmediato, pero no alcanzó a detenerse y terminó golpeando al motociclista que estaba tirado en el suelo.

Enseguida, un taxi Nissan Versa blanco con verde se impactó contra la parte trasera del automóvil guinda, ocasionando el choque múltiple. A pesar de lo aparatoso del percance, el joven motociclista solo sufrió golpes leves, mientras que los demás involucrados resultaron ilesos. Agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos, y se esperaba que los implicados llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

