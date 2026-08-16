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Ciclista cae y sufre varias lesiones

Por Carmen Hernández

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
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Ciclista cae y sufre varias lesiones
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      Ciudad Fernández.- Ciclista sufre accidente al caer de la bicicleta en que se transportaba  en el Barrio de los Llanitos, sufriendo algunas lesiones que no resultaron graves.  

      Los hechos ocurrieron la tarde del jueves en la calle del Nopal, cuando un joven viajaba en una bicicleta, de manera repentina perdió el equilibrio y cayó al suelo sufriendo algunas lesiones. 

      Personas que pasaban por el lugar y que se percataron del accidente, solicitaron apoyo para que fuera atendido, ya que quedó tirado en el piso.

      Fueron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes le brindaron los primeros auxilios.

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      Luego de ser evaluado el hombre fue trasladado de emergencia a recibir atención médica al Hospital IMSS del Bienestar.  

      Los galenos lo atendieron y le brindaron la atención que requería, quedando internado hasta que esté en condiciones de ser dado de alta.

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