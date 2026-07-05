Cierran negocios ante bajas ventas
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RIOVERDE.- Bajas ventas y altos costos de renta, han quebrado 20 negocios, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, por lo que espera que en esta temporada vacacional con la llegada de visitantes mejore la situación para comercios de la localidad.
Explicó Carlos Emmanuel González que de enero al mes de junio, desafortunadamente han cerrado la cortina 20 negocios desde tiendas de venta de ropa, joyería, celulares, restaurantes y locales de accesorios.
Las principales causas es el pago de la renta que oscila desde 5 mil a 20 mil pesos, que se vuelve impagable ante las bajas ventas que enfrentan.
Aunado que ha provocado que no se alcance para cubrir los servicios básicos como agua y luz, entre otros, independientemente del pago de personal que se tiene como empleado, lo que obliga al cierre al no tener los ingresos suficientes.
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