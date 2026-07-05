logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Fotogalería

Estados Unidos celebra 250 años de independencia con actos y desafíos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Cierran negocios ante bajas ventas

Por Carmen Hernández

Julio 05, 2026 03:00 a.m.
A
Cierran negocios ante bajas ventas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      RIOVERDE.- Bajas ventas y altos costos de renta, han quebrado 20 negocios, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, por lo que espera que en esta temporada vacacional con la llegada de visitantes mejore la situación para comercios de la localidad.

       Explicó Carlos Emmanuel González que de enero al mes de junio, desafortunadamente han cerrado la cortina 20 negocios desde tiendas de venta de ropa, joyería, celulares, restaurantes y locales de accesorios.  

      Las principales causas es el pago de la renta que oscila desde 5 mil a 20 mil pesos, que se vuelve impagable ante las bajas ventas que enfrentan. 

      Aunado que ha provocado que no se alcance para cubrir los servicios básicos como agua y luz, entre otros, independientemente del pago de personal que se tiene como empleado, lo que obliga al cierre al no tener los ingresos suficientes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Llama alcalde a aficionados a festejar tranquilos
      Llama alcalde a aficionados a festejar tranquilos

      Llama alcalde a aficionados a festejar tranquilos

      SLP

      Redacción

      Operativo de seguridad en varias comunidades
      Operativo de seguridad en varias comunidades

      Operativo de seguridad en varias comunidades

      SLP

      Carmen Hernández

      Agentes revisan vehículos y una vivienda; nada anormal encontraron

      Realizan simulacro de incendio en una guardería
      Realizan simulacro de incendio en una guardería

      Realizan simulacro de incendio en una guardería

      SLP

      Jesús Vázquez

      Personal de PC y Bomberos evaluaron la respuesta para poner a salvo al personal

      Motociclista se accidenta en carretera a San Rafael
      Motociclista se accidenta en carretera a San Rafael

      Motociclista se accidenta en carretera a San Rafael

      SLP

      PULSO