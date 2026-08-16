Citan locatarios del Colón a la prensa a reunión y los corren

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RIOVERDE.- Locatarios del Mercado Cristóbal Colón convocan a la prensa para realizar el cambio de mesa directiva y posteriormente les piden que se retiren, desconociéndose los motivos de tal reacción.

Cabe destacar que una locataria del Mercado Cristóbal Colón dio a conocer que se llevaría a cabo el cambio de la mesa directiva la cual encabeza Braulio Torres.

Pero al llegar al centro de abastos, le solicitaron a los representantes de los medios de comunicación que se retiraran que era privada la reunión, por lo que no podían ni querían que estuvieran ahí.

Sin embargo, luego se dio a conocer que sólo fue una reunión informativa sobre el centro de abastos sobre una denuncia que se puso en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) porque un locatario pretendía abrir el local del área de comedores.

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