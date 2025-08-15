Clausuran comercio durante operativo

Ciudad Fernández.- La dirección de Comercio lleva a cabo operativos en establecimientos que se dedican a la venta de alcohol para que cumplan con el reglamento y en su caso sancionarlos, un negocio fue sancionado por no respetar horario durante la revisión.

El titular de Comercio, Francisco Javier Deneses, dio a conocer que los operativos se realizan cada 15 días y que la venta de bebidas alcohólicas opera en algunas ocasiones en la irregularidad.

Señaló que se clausuró un establecimiento en el Ejido del Refugio por no respetar el horario de venta y el dueño tendrá que pagar más de 12 mil pesos de sanción para poder reabrir su negocio.

Por semana se verifican de 15 a 20 negocios en diferentes localidades como el Plan de Arriba, El Cañón, El Refugio y la zona centro.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El objetivo de los operativos es hacer que los propietarios de los negocios respeten la Ley de Alcoholes.