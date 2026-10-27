Colocan altar de muertos de mascotas

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Matehuala.- La Instancia de la Juventud de Matehuala llevó a cabo la inauguración del altar de muertos para mascotas en el Parque del Pueblo, para honrar a los animales que han sido compañía de personas y familias y que lamentablemente ya fallecieron.

Esta es la segunda edición del Altar de Mascotas, que es un homenaje a los fieles compañeros que dejaron huella en nuestros corazones, recordando el cariño incondicional que nos brindaron en vida.

En México, el 27 de octubre es el día dedicado a recibir los espíritus de las mascotas fallecidas, y señala que este día sus almas vienen a visitar a sus familiares, por lo que se colocó este gran altar en el quiosco del Parque del Pueblo.

En este lugar, la gente llevó fotografías de sus mascotas fallecidas y las colocó en el gran altar que se instaló, donde destacaron fotos de perros y gatos, pero también había caballos, tortugas, hámsteres y conejos, se exhorta a la gente a colocar la imagen de sus mascotas fallecidas en este altar, el cual estará hasta el 2 de noviembre en este lugar para que los ciudadanos vayan a visitarlo.

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Para llevar a cabo la inauguración de este altar, se llevó a cabo también una edición más del Emprendijuve, con la temática del Día de Muertos, en la que los jóvenes emprendedores participaron colocando carpas, ofreciendo sus productos, además de que hubo jóvenes que estuvieron cantando, para finalizar, el grupo Coatlicue llevó a cabo una magna presentación de huehues.