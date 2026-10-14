Comercios se llenan de color por Halloween

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MATEHUALA.- Con la próxima llegada de la celebración extranjera del Halloween muchos comerciantes están aprovechando la temporada para vender artículos referentes a este festejo, dado que en los últimos años los niños salen a pedir dulces disfrazados y en el caso de los jóvenes y adultos se van a fiestas de disfraces

En distintos puntos de la ciudad se puede ver que ofrecen máscaras, disfraces de todas tallas para hacerse de unos pesos extra, también muchos venden diferentes tipos de maquillaje, para caracterizarse y para las tradicionales actividades que realizan las escuelas en los que se caracterizan de catrines, ya que mientras muchos celebran el Halloween, las instituciones educativas trataron de rescatar las tradiciones mexicanas con los desfiles y concursos de catrines y catrinas.

Al hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad se pudo observar que hay un fuerte incremento de comercios con artículos de terror, donde venden disfraces, máscaras de personajes de películas de terror. Entre los productos también se venden en esta temporada son los adornos paras las casas, las calabazas y calaveras para llenarlas de dulce entre otras cosas,

Cabe hacer mención que también las dulcerías esperan tener un fuerte incremento de ventas durante estos días, pues ya muchos domicilios y negocios compran dulces para darles a los niños.

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