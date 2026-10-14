logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Comercios se llenan de color por Halloween

También las dulcerías esperan un repunte de ventas

Por Jesús Vázquez

Octubre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Comercios se llenan de color por Halloween
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MATEHUALA.- Con la próxima llegada de la celebración extranjera del Halloween muchos comerciantes están aprovechando la temporada para vender artículos referentes a este festejo, dado que en los últimos años los niños salen a pedir dulces disfrazados y en el caso de los jóvenes y adultos se van a fiestas de disfraces

      En distintos puntos de la ciudad se puede ver que ofrecen máscaras, disfraces de todas tallas para hacerse de unos pesos extra, también muchos venden diferentes tipos de maquillaje, para caracterizarse y para las tradicionales actividades que realizan las escuelas en los que se caracterizan de catrines, ya que mientras muchos celebran el Halloween, las instituciones educativas trataron de rescatar las tradiciones mexicanas con los desfiles y concursos de catrines y catrinas.

      Al hacer un recorrido por las principales calles de la ciudad se pudo observar que hay un fuerte incremento de comercios con artículos de terror, donde venden disfraces, máscaras de personajes de películas de terror. Entre los productos también se venden en esta temporada son los adornos paras las casas, las calabazas y calaveras para llenarlas de dulce entre otras cosas, 

      Cabe hacer mención que también las dulcerías esperan tener un fuerte incremento de ventas durante estos días, pues ya muchos domicilios y negocios compran dulces para darles a los niños.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sindicalizados del IMSS realizan marcha
      Sindicalizados del IMSS realizan marcha

      Sindicalizados del IMSS realizan marcha

      SLP

      Redacción

      Muere docente atropellada por motociclista
      Muere docente atropellada por motociclista

      Muere docente atropellada por motociclista

      SLP

      Redacción

      La inocencia infantil perdida
      La inocencia infantil perdida

      La inocencia infantil perdida

      SLP

      Redacción

      Niña de 12 años registró a su hijo en el Registro Civil

      Conmemoran aniversario del descubrimiento de América
      Conmemoran aniversario del descubrimiento de América

      Conmemoran aniversario del descubrimiento de América

      SLP

      Jesús Vázquez

      Se realizó un acto cívico y se rindieron las efemérides