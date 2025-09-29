Detenido tiene orden de aprehensión en Jalisco

RAYÓN.- Agentes de la Guardia Civil Estatal lograron la detención de dos sujetos que traían diversas dosis de droga, además resultó que uno de ellos tiene pendiente una orden de aprehensión por el delito de homicidio en el estado de Jalisco.

Durante el hecho, los agentes policiales realizaban un recorrido por la carretera Rioverde-Rayón y fue en el kilómetro 107 en donde detectaron circulando en forma sospechosa una camioneta Ford de color negro y modelo 2025, por lo que determinaron marcarle el alto.

Los ocupantes dijeron llamarse Marcos “N”, de 45 años y José “N”, de 44 años, a quienes se les realizó una inspección y les encontraron tres dosis de cocaína en su poder, procediendo entonces a su detención.

Asimismo, se estableció que José N. tiene una orden de aprehensión pendiente por el delito de homicidio en el estado de Jalisco, la cual fue emitida el nueve de octubre del año pasado.

Fue así como a ambos sujetos se les leyeron sus derechos que los asisten como personas detenidas y quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se esperaba que José N. fuera enviado a Jalisco en donde quedaría a disposición del juez que lo requería.