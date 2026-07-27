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Con callejoneada concluyen festejos del Día del Abogado

Por Jesús Vázquez

Julio 27, 2026 03:00 a.m.
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Con callejoneada concluyen festejos del Día del Abogado
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      Matehuala.- Con motivo del Día del Abogado, la Universidad de Matehuala realizó una semana de actividades para los licenciados en Derecho, en la cual se llevaron a cabo conferencias, talleres y diversas actividades académicas, para cerrar los festejos, se organizó una callejoneada por las principales calles de la ciudad.

      Fue una semana llena de actividades para los estudiantes y licenciados en Derecho de la Universidad de Matehuala, como parte del cierre de los eventos, los participantes recorrieron las principales vialidades del centro de la ciudad en un ambiente de convivencia y alegría.

      La callejoneada inició en el Parque Álvaro Obregón y avanzó por las principales calles de la ciudad.

       Los asistentes estuvieron acompañados por un burrito mezcalero y un tamborazo, que interpretó diversas melodías tradicionales, animando a los participantes a cantar, bailar y disfrutar del recorrido.

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      Esta actividad permitió fortalecer la convivencia entre alumnos, docentes y egresados de la institución, quienes aprovecharon la ocasión para celebrar el Día del Abogado en un ambiente de compañerismo y tradición. 

      La callejoneada es una tradición mexicana que en los últimos años ha sido retomada en Matehuala, convirtiéndose en una de las actividades favoritas de la población por su ambiente festivo y familiar, donde personas de todas las edades participan recorriendo las calles al ritmo de la música.

      Con este evento concluyeron las actividades organizadas por la Universidad de Matehuala para conmemorar el Día del Abogado, reafirmando su compromiso de promover no solo la formación académica de sus estudiantes, sino también espacios de integración y preservación de las tradiciones culturales.

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