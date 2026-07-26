Comprará alcaldía más camiones para basura
Todo derivó de un accidente de una de las unidades recolectoras
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CIUDAD VALLES.- Un camión de basura se queda sin frenos y daña la estructura de una casa, en la colonia La Estrella y el alcalde David Medina Salazar expresó que habrá una compra de tres camiones, adicionales a los 14 que operan en la ciudad.
En la calle Pino, esquina con Guadalupe, un camión recolector se quedó sin frenos y se fue contra una mufa de una casa que, afortunadamente, a decir de los vecinos, se encuentra deshabitada.
El alcalde de Valles refirió que ya anunciarán la compra de tres camiones nuevos para este fin y refirió que la falla mecánica se atendió en la oportunidad que tuvieron.
En la colonia La Estrella hubo inconformidad por la falla y por el peligro que pudo haber causado en ese sector, de una tragedia de grandes proporciones.
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