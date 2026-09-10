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Concluye festividad de Virgen del Rosario

Llegaron peregrinaciones, hubo misa especial y quema de juegos pirotécnicos

Por Jesús Vázquez

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Concluye festividad de Virgen del Rosario
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      Charcas.- Con gran éxito concluyeron los festejos en honor a la Virgen del Rosario donde hubo novenarios, misas, rosas de plata, cabalgatas, música, danzas y peregrinaciones para agradecerle todas las bendiciones que les ha dado la santa Patrona de los charquenses

       Para iniciar los festejos patronales desde temprana hora acudieron feligreses a cantarle las mañanitas a la santísima Virgen del Rosario, acudieron los mariachis, así como los fieles católicos, cabe hacer mención que muchos de los ciudadanos que radican fuera de Charcas solo vinieron en esta fecha para agradecer a la virgen las bendiciones que les ha dado y cumplir con una manda.

       Durante todo el día estuvieron llegando peregrinaciones de diferentes puntos de la ciudad para darle las gracias a la Virgen del Rosario, sin importar la fuerte lluvia que se registró un recorrido con la imagen de la Virgen y mientras salía de la iglesia empezaron a sonar las campanas del templo en su honor.

       Para finalizar los festejos se llevó a cabo una misa de acción de gracias en la que el sacerdote dijo que hay que celebrar esta fiesta con mucha dignidad de hijos de Dios, para concluir hubo quema de fuegos artificiales.

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