Concluye foro sobre maltrato animal
Dirigido a niños y jóvenes para respetar sus derechos
Matehuala.- Se llevó a cabo la clausura del Conversatorio de niñas, niños, y adolescentes sobre el maltrato animal, donde la finalidad es fomentar en los niños que también los animales tienen derechos y hay que cuidarlos y proteger las mascotas.
Este conversatorio fue dirigido a los niños, niñas y adolescentes como parte del programa “Campamento en tu colonia”, fomentando el respeto, la empatía y el cuidado hacia todos los animales. donde hubo una buena respuesta por parte de los niños, que se comprometieron a cuidar a todos los animalitos, así como denunciar si ven a una persona maltratando un animal, pues la idea es combatir el maltrato.
Estas pláticas son para evitar el abandono de perros y gatos, pues hay mucha gente irresponsable que solo quiere a los perros y gatos mientras son cachorros, pero al crecer, la gente los abandona en un lugar lejos de su casa dejándolos a su suerte, muchos animales al no saber andar en la calle o se ponen agresivos con los transeúntes, o pierden la vida porque no pueden conseguir alimento y en algunos casos son atropellados y en otros la gente los maltrata.
La idea principal es concientizar sobre todo en niños y jóvenes sobre el cuidado de los animales, pues ellos son el futuro de México, y si se les inculca el respeto y cariño a los animales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Habrá campaña de vacunación vs. sarampión
Redacción
Emergencia surge luego de un caso en el Estado de México
Ofrecen foro para los comerciantes
Carmen Hernández
Autoridades municipales tratan diversos puntos para tener un comercio en regla