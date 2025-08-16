Concluye foro sobre maltrato animal

Matehuala.- Se llevó a cabo la clausura del Conversatorio de niñas, niños, y adolescentes sobre el maltrato animal, donde la finalidad es fomentar en los niños que también los animales tienen derechos y hay que cuidarlos y proteger las mascotas.

Este conversatorio fue dirigido a los niños, niñas y adolescentes como parte del programa “Campamento en tu colonia”, fomentando el respeto, la empatía y el cuidado hacia todos los animales. donde hubo una buena respuesta por parte de los niños, que se comprometieron a cuidar a todos los animalitos, así como denunciar si ven a una persona maltratando un animal, pues la idea es combatir el maltrato.

Estas pláticas son para evitar el abandono de perros y gatos, pues hay mucha gente irresponsable que solo quiere a los perros y gatos mientras son cachorros, pero al crecer, la gente los abandona en un lugar lejos de su casa dejándolos a su suerte, muchos animales al no saber andar en la calle o se ponen agresivos con los transeúntes, o pierden la vida porque no pueden conseguir alimento y en algunos casos son atropellados y en otros la gente los maltrata.

La idea principal es concientizar sobre todo en niños y jóvenes sobre el cuidado de los animales, pues ellos son el futuro de México, y si se les inculca el respeto y cariño a los animales.

