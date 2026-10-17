Concurso de pintura de mascotas fallecidas

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Matehuala.- La Instancia Municipal de la Juventud lleva a cabo el concurso de Luto de Mascotas, el cual tiene la finalidad de que los participantes realicen dibujos conmemorando a las mascotas que ya fallecieron, pero que día a día recordamos con gran cariño, pues forman parte de nuestras vidas.

Hasta el momento, este concurso ha tenido una excelente respuesta por parte de los participantes, donde los jóvenes han plasmado en sus dibujos el amor que les tienen a sus mascotas fallecidas y demuestran que son seres que los ayudaron mucho mientras vivían, pues en la actualidad los perros y gatos se convierten en parte de la familia.

La Instancia Municipal de la Juventud de Matehuala agradeció todas las personas que se han sumado al concurso de pintura mascotas en luto, pues cada oba representa un recuerdo y una forma especial de honrar a quienes dejaron huella en nuestras vidas, se espera llevar a cabo una exposición con las pinturas participantes.

Cabe hacer mención que, en esta temporada en la que se conmemora a los fieles difuntos, también se recuerda a las mascotas fallecidas, cuyo día es el 27 de octubre. En esta fecha se acostumbra colocar un altar de muertos para las mascotas que ya están en el cielo, con agua, veladoras y también sus alimentos favoritos, pues se cree que regresan a su hogar para visitar a sus dueños y disfrutar de lo que más les gustaba en vida.

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