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Conectan red de agua para casas del Bienestar

Por Redacción

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Conectan red de agua para casas del Bienestar
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      CIUDAD VALLES.- Hacen trabajos de conexión en la colonia 20 de Noviembre para que haya un suministro de agua adicional a las casas del Bienestar cercanas a El Carmen 3.

      En la esquina de Roble y Linares del sector ya mencionado, la Dapas lleva a cabo la conexión de una nueva línea que abastecerá a las viviendas del Bienestar que se levantan cerca del Carmen, en el extremo norte del municipio.

      Las quejas de los vecinos estribaron en que las calles quedaron completamente clausuradas por las zanjas y excavaciones que realizaron obreros de Dapas, en un trabajo que todavía está pendiente de terminar, de acuerdo con la dirección del organismo.

      Esta obra ya había sido anunciada, hace semanas por el jefe de la Dapas, Oscar Osmín Meraz Echeverría, pero no se informó cuántos días duraría los trabajos que se realizarían. 

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