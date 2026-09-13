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Congreso de UAMRA Marketing Week

Por Jesús Vázquez

Septiembre 13, 2026 03:00 a.m.
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Congreso de UAMRA Marketing Week
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      Matehuala.- La Unidad Académica Multidisciplinaria Región Altiplano (UAMRA), a través de la Licenciatura en Mercadotecnia, llevó a cabo el congreso Marketing Week, donde se realizaron conferencias, talleres y diversas actividades dirigidas a los estudiantes durante tres días.

      Iniciaron las actividades con la inauguración por parte de autoridades municipales y de la institución, las actividades comenzaron con el Mercadito UAMRA, realizado en coordinación con la Instancia Municipal de la Juventud, a cargo de Julián Adair García Hernández, donde diversos emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar y ofrecer sus productos.

      Muchos de estos proyectos son realizados por los propios jóvenes, por lo que esta actividad representó una gran oportunidad para que pudieran dar a conocer sus productos y servicios entre la comunidad estudiantil, además de impulsar el emprendimiento.

      Durante estos tres días, los estudiantes disfrutaron de conferencias, talleres, concursos, retos, foros con egresados, convivencias y muchas actividades más, en un espacio pensado para compartir conocimientos y experiencias, así como para fortalecer su formación profesional. 

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      El lema del congreso fue "Porque impulsar la educación, el talento y las oportunidades para nuestros jóvenes también es trabajar por el progreso de Matehuala".

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