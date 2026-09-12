Congreso internacional de ingeniería industrial

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Matehuala.- Con una destacada participación de las y los estudiantes, el Tecnológico de Matehuala desarrolló con éxito el Congreso Internacional Académico 2026 de Ingeniería Industrial, encuentro que reunió a especialistas, egresados, docentes y comunidad estudiantil en torno a temas relacionados con los retos actuales y futuros del sector productivo.

Uno de los aspectos que ha distinguido esta jornada ha sido la amplia participación de los estudiantes en las conferencias, quienes no solo han asistido a las exposiciones, sino que han interactuado con los ponentes, planteado inquietudes y participado en distintas dinámicas orientadas a relacionar los conocimientos adquiridos en las aulas con situaciones y herramientas presentes actualmente en la industria.

El programa comenzó con un Foro de Egresados, en el que participaron Dora Elia Díaz González, Samanta Jacqueline Zúñiga Álvarez y Santiago Mendoza Hernández, generando un acercamiento estudiantes y profesionistas para conocer experiencias relacionadas con el desarrollo académico y laboral.

La innovación con responsabilidad también tuvo un espacio importante a través de la conferencia "Tecnología e innovación para el desarrollo responsable", impartida por Zain Dalet Monsivais Ortiz, donde se abordaron conceptos relacionados con el desarrollo sustentable y el uso responsable de las tecnologías. Durante esta actividad se desarrollaron dinámicas de interacción con los estudiantes.

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