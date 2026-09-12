Congreso internacional de ingeniería industrial
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Matehuala.- Con una destacada participación de las y los estudiantes, el Tecnológico de Matehuala desarrolló con éxito el Congreso Internacional Académico 2026 de Ingeniería Industrial, encuentro que reunió a especialistas, egresados, docentes y comunidad estudiantil en torno a temas relacionados con los retos actuales y futuros del sector productivo.
Uno de los aspectos que ha distinguido esta jornada ha sido la amplia participación de los estudiantes en las conferencias, quienes no solo han asistido a las exposiciones, sino que han interactuado con los ponentes, planteado inquietudes y participado en distintas dinámicas orientadas a relacionar los conocimientos adquiridos en las aulas con situaciones y herramientas presentes actualmente en la industria.
El programa comenzó con un Foro de Egresados, en el que participaron Dora Elia Díaz González, Samanta Jacqueline Zúñiga Álvarez y Santiago Mendoza Hernández, generando un acercamiento estudiantes y profesionistas para conocer experiencias relacionadas con el desarrollo académico y laboral.
La innovación con responsabilidad también tuvo un espacio importante a través de la conferencia "Tecnología e innovación para el desarrollo responsable", impartida por Zain Dalet Monsivais Ortiz, donde se abordaron conceptos relacionados con el desarrollo sustentable y el uso responsable de las tecnologías. Durante esta actividad se desarrollaron dinámicas de interacción con los estudiantes.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Realizan simulacro de apoyo por inundación
Redacción
Autoridades habilitaron un refugio y atendieron a 17 personas durante el ejercicio preventivo.