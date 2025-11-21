Conmemoran aniversario de Revolución Mexicana

Matehuala.- Se llevó a cabo el desfile para conmemorar el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en el Parque Álvaro Obregón donde acudieron alumnos de preescolar, primaria secundaria, bachillerato y universidad.

Primero se realizó el acto cívico en el Parque Álvaro Obregón, donde estuvieron autoridades municipales, así como de instituciones educativas, donde se recordó que hace 115 años en México se levantaron en armas, dado que se vivía el porfiriato cuando el entonces presidente Porfirio Díaz duró más de 30 años en el poder.

En esta época se vivió una dictadura con muchos abusos contra los mexicanos que inclusive a la clase humilde quitaban sus tierras, ante esta situación los mexicanos cansados de los abusos iniciaron la Revolución Mexicana donde hubo héroes como Francisco I. Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata entre otros.

Después del acto cívico se llevó a cabo un colorido desfile por las principales calles de la ciudad, saliendo del Parque Álvaro Obregón, recorriendo las calles de Insurgentes, Morelos, Miguel Hidalgo, Mariano Matamoros, Boulevard Carlos Lasso y terminar en el Parque del Pueblo.

En el desfile se pudo ver a niños caracterizados de los héroes de la Revolución Mexicana haciendo representaciones de este hecho histórico, también huevos revolucionaros que estaban bailando, había carros alegóricos, algunos trenes representando que en esa época el tren era uno de los transportes que usaban los revolucionarios, participaron los equipos de diferentes deportes de las escuelas, porristas, y grupos que hacían sus pirámides humanas entre otras piruetas, así como los grupos de charros de Matehuala que participaron a caballo.