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Construirán un nuevo centro comercial

Generará fuentes de empleo provisionales y fijos con la apertura

Por Carmen Hernández

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Construirán un nuevo centro comercial
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      Rioverde.-  Llegan más comercios a Rioverde, se colocó la primera piedra de la construcción de un nuevo centro comercial que generará más de 70 empleos, además de los beneficios extras por las obras que se realizarán. 

      Juan José Rodríguez empresario, dio a conocer que se están sumando proyectos de la parte comercial, esta obra es un complemento de lo que es Soriana en su segunda etapa. 

      Explicó que las sucursales de Coopel y Parisina serán construidas a un lado de Soriana, en noviembre inician los trabajos y será para la primavera que esté lista la obra. 

      Se generarán empleos provisionales y posteriormente 70 empleos fijos.  

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      El material para la construcción como block, varilla, cemento, cal y arena serán adquiridos en el municipio de Rioverde. 

      Mencionó que este tipo de negocios están en 12 estados de la República.   Durante la colocación de la primera piedra estuvieron presentes el alcalde Arnulfo Urbiola Román, la titular del Dif, Karina Quintero, Juan José Rodríguez, entre otros.

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