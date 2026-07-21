Contratarán más agentes policiacos

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CÁRDENAS. - Invitan a los jóvenes a formar parte de las filas de Seguridad Pública Municipal se cuenta con 8 vacantes, los que mejorarán la seguridad en el municipio.

Las autoridades municipales dieron a conocer que se cuenta con más patrullas, por lo que ahora se abre la convocatoria para contratar más personal para la corporación policiaca municipal, con más elementos que mejorarán los operativos y brindarán más seguridad a la población.

Entre los requisitos que deberán cumplir los presuntos aspirantes, es haber concluido la preparatoria, comprobante de estudios, acta de nacimiento, Curp, copia del INE.

Las personas interesadas deberán acudir a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde deberán presentar todos los documentos.

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Por otro lado, el municipio está solicitando también 2 médicos para el departamento de Salud Municipal, los aspirantes deberán presentar sus documentos en Recursos Humanos del Ayuntamiento.