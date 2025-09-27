Coronan a reina de fiestas patronales

Matehuala.- Se llevó a cabo la coronación de la reina de las fiestas patronales de San Miguelito, la elegida para portar la corona fue la pequeña Estrella, junto a ella fueron coronadas las princesas Ximena y Alexa, quienes serán las representantes este año de San Miguelito, las pequeñas estaban felices luego de coronarse como reina y princesas.

El comité de las Fiestas Patronales de San Miguelito presentó a las tres pequeñas, e hicieron una pasarela por la plaza de este lugar y posteriormente pasaron al escenario donde a las princesas le colocaron su corona y a la reina además de la corona le impusieron una capa real y le dieron el cetro para que represente a San Miguelito en estos días de fiesta, así como en diferentes actividades que se realizan en este barrio.

Además de la coronación empezaron las actividades culturales en el barrio con la presentación de grupos musicales, para empezar, se presentó el grupo de los Cadetes de Nuevo León quienes entonaron varias melodías que pusieron a bailar a los asistentes y a lo largo de estos días al término de la misa se estarán presentando distintos grupos musicales.

Además, estarán llegando peregrinaciones de distintos puntos de la ciudad y comunidades, el 29 de septiembre es el día de la fiesta patronal de San Miguelito y desde temprana hora comenzarán los festejos cantando las tradicionales mañanitas, durante todo el día habrá peregrinaciones y por la noche el tradicional palo encebado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí